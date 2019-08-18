بالصور.. “قديورة” يلتحق رسميا بالغرافة القطري

أمضى أمسية اليوم الأحد بصفة رسمية النجم الدولي الجزائري “عدلان قديورة” على عقده مع فريقه الجديد “الغرافة” القطري.

ونشر الحساب الرسمي للغرافة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صور تقديم “الدبابة” مُرفقا اياهم بعبارة:”التقديم الرسمي للاعب الغرافة الدولي الجزائري “عدلان قديورة””.

واختار متوسط الميدان الدفاعي للخضر وبطل إفريقيا الرقم 17 في ناديه الجديد وهو نفس الرقم الذي يرتديه مع “مُحاربي الصحراء”.

وكان “قديورة” قد وصل الى العاصمة القطرية الدوحة قبل يومين أين اجتاز الفحص الطبي ليُرسم انضمامه للغرافة أمسية اليوم الأحد.