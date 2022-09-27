بالصور.. قذيفة عطال الصاروخية تقود المنتخب الوطني لهزم نيجيريا

تغلب سهرة اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني الجزائري على نظيره النيجيري في مواجهة ودية.

حيث انتهى اللقاء الذي جرى بملعب ميلود هدفي بوهران بتفوق الخضر بهدفين لهدف.

تقدم المنتخب النيجيري عن طريق، تيرام موفي، في الدقيقة الـ9.

قبل أن يُعدل، رياض محرز، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ41 ليصل لهدفه الـ27 بقميص الخضر.

وفي الدقيقة الـ61 سجل، يوسف عطال، الهدف الثاني بقذفة صاروخية ليُحقق الخضر خامس فوز على التوالي منذ مباراة الكاميرون.