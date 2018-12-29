بالصور … قراءة القران ..البارود والكسكسي إحتفل الطاهر غزيل بالفوز بمقعد مجلس الأمة بغرداية

إحتفل الطاهر غزيل عقب الفوز بمقعد “السيناتور” عن ولاية غرداية في إنتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة بالبارود والكسكسي وقراءة القران.

شد على الأعصاب عاشها الطاهر غزيل الفائز بمقعد مجلس الامة عن حزب جبهة المستقبل بنتيجة ساحقة مقارنة بمنافسيه الاربعة انطلاقا من مغادرته القاعة اثناء عملية القرعة.

لتليها قيام عدد من مناصريه بقراءة القران اثناء عملية فرز الاصوات لتتعالي الزغاريد بعد تأكدهم من الفوز بالمقعد لتليها مظاهر إحتفالية أخرى.

على غرار طلقات البارود وإطعام الوافدين بالوجبة التقليدية المعروفة بالجنوب وهي الكسكسي.

وكشف الطاهر غزيل الفائز بمقعد مجلس الامة عن ولاية غرداية انه سيواصل جهوده في خدمة المواطنين ونقل انشغالاتهم للسلطات العليا اضعاف ما قدمه خلال سنة على راس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي.

ويعرف عن الطاهر غزيل أنه صديق للفقراء من خلال المبادرات الخيرية التى يقوم بها إلى جانب نجاحه على رأس المؤسسة الوحيدة التى إقتحمت الاستثمار بالدول الافريقية على غرار النيجر.

أين توفر إستثماراته أكثر من 600 منصب عمل للشباب وخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني.