بالصور.. قرباج يوارى الثرى بمقبرة “سيدي الرزين”

شيع ظهر اليوم الأربعاء، جثمان فقيد كرة القدم الجزائرية، محفوظ قرباج، بمقبرة “سيدي الرزين” ببلدية براقي بالعاصمة.

وشهدت جنازة الفقيد حضور حشد غفير من عائلة المرحوم، ومحبيه، بالإضافة لوجوه بارزة من أسرة كرة القدم، والعائلة الرياضية بصفة عامة.

كما سجّل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، حضوره، إلى جانب رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، وعدة لاعبين سابقين، ورؤساء أندية جزائرية.

يذكر أن رئيس الرابطة المحترفة الأسبق، محفوظ قرباج، انتقل إلى رحمة الله، أمس الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض.