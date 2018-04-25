بالصور.. قسنطينة تحتضن أول اللقاءات الجهوية المتعلقة بقانون الجماعات الاقليمية

تم اليوم عقد أول اللقاءات الجهوية المتعلقة بإثراء مشروع القانون التمهيدي للجماعات الاقليمية بولاية قسنطينة.

تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نورالدين بدوي .

اشرف على اشغال اللقاء المفتش العام بالوزارة عبدالرحمان صديني وشارك فيه والي ولاية قسنطينة، إطارات الوزارة.

الأمناء العامون، مدراء الإدارة المحلية، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية الولائية و البلدية لولايات الشرق.

كما تمحور الملتقى حول 3 ورشات هي عدم التركيز الإداري و الحكامة المحلية، الإقتصاد المحلي و التنمية، الحكامة الإقليمية.

في مداخلته أشار المفتش العام إلى أن هذه المراجعة تأتي طبقا للتعديلات الدستورية التي أقرها رئيس الجمهورية.

في مجال الحكامة المحليّة و التسيير التشاركي و التنمية المستدامة.

مبرزا أنه سيتم اعتماد مقاربة جديدة في التسيير قائمة على تشجيع المبادرة الاقتصادية وخلق الثروة على المستوى المحلي.

الملتقى يندرج في اطار انتهاج مقاربة شاملة وتشاركية في مسار اعداد هذا النص الاساسي.

يهدف إلى إشراك أكبر عدد من الفاعلين والمختصين .

بغرض الوصول إلى نص قانوني يرتقي الى مستوى تطلعات المواطنين ويسمح للمجالس المنتخبة بخلق الثروة.