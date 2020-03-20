بالصور.. قسنطينة تستقبل الرعايا القادمين من الدول التي تعرضت لكورونا

استقبل والي قسنطينة ساسي احمد عبد الحفيظ بمعية اللجنة الامنية ليلة اليوم الجمعة الرعايا القادمين من الدول التي تعرضت لفيروس كورونا.

وهذا بهدف السهر على تدابير إخضاعهم للكشوفات الحرارية و لإجراءات الحجر الصّحي على مستوى الفنادق المهيأة لذلك، بغرض التأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس، حفاظا على صحتهم و الصحة العمومية والوقاية والحد من انتشار فيروس كورنا بين المواطنين وذويهم.

ووقف الوالي بمطار محمد بوضياف الدولي على إجراءات استقبال الرعايا القادمين على متن الرحلات الجوية القادمة من مطار باريس والتي تقل على متنها 15 رعية جزائري قادمين من فرنسا وطائرة قادمة من جمهورية مصر العربية تقل على متنها 322 رعية.

الوالي اكد بأنه قد تمّ تسخير كافة الموارد المادية والتنظيمية من أجل التكفل بالرعايا وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما بحسب تعليمات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وهذا على مستوى فنادق بالولاية، تتوافر على الرعاية الصحية و كامل الاجراءات اللازمة طوال أيام الحجر الطبي.