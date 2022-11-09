بالصور.. قطر تصدر عملات تذكارية خاصة بمونديال 2022

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الأربعاء، عملات نقدية تذكارية جديدة، خاصة ببطولة كأس العالم 2022 المقررة بقطر.

وحضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو، الحفل الذي تم خلاله الكشف عن هذه العملات النقدية التذكارية.

كما تعكس كل قطعة من هذه العملات النقدية، الخاصة بمونديال قطر 2022، الإرث الحضاري والتراثي لدولة قطر.

وتأتي هذه الخطوة التي أقدمت عليها دولة قطر، قبل احدى عشر يوما عن الافتتاح الرسمي، وانطلاق مباريات بطولة كأس العالم 2022.