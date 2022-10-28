بالصور.. قطر تقوم بمُبادرة للتعريف بالإسلام خلال المونديال

قامت دولة قطر بلفتة رائعة تحسبا لمنافسة كأس العالم 2022 التي تستضيفها من 20 نوفمبر إلى غاية 18 ديسمبر.

ووضعت دولة قطر مُلصقات كبيرة للتعريف بالدين الإسلامي الحنيف والسيرة النبوية للرسول عليه الصلاة والسلام.

وتحمل المُلصقات التي وضعت في شوارع قطر أحاديث نبوية تهدف للتعريف بالإسلام لضيوف قطر خلال المحفل العالمي.

وستعرف قطر خلال المونديال توافد كبير لأشخاص من كل دول العالم ومن كل الديانات لما يُمثله المحفل العالمي من أهمية كبيرة لدى الشعوب.