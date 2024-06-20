بالصور.. قط متشرد يثير الرعب في براقي

حذرت مصالح بلدية براقي، من قط متشرد قام بخدش بعض المواطنين على مستوى أحياء البلدية الأسبوع الماضي.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فقد تم العثور على القط، الذي كان يشكل تهديدا على حياة المواطنين، وبعد القيام بالتحاليل تبين أنه مصاب بداء الكلب المميت.

وعليه، وجهت مصالح بلدية براقي نداءً للمواطنين الذين كانوا متواجدين يومي 10 و11 جوان 2024 ، على مستوى وسط السوق التابع لبلدية براقي وتعرضوا لخدش اوعض او حتى لحس من طرف القط المتشرد المصاب بداء الكلب، التوجه بأقصى السرعة إلى المركز الصحي لسيدي موسى.

وذلك لأخذ الفحوصات اللازمة والضرورية لتفادي اي خطر على حياتهم.

كما دعت الجميع توخي الحذر خاصة فئة الأطفال ومربي الكلاب الأليفة وعدم تركها للتجوال حرة طليقة دون احترام قواعد الوقاية المطلوبة.

وللإشارة، فإن داء الكلب هو فيروس مميت ينتقل إلى إلى الإنسان وإلى الحيوانات الأخرى عن طريق العض أو الخدش أو اللعق، وعادة ما ينتقل فيروس داء الكلب من خلال العض. ومن بين الحيوانات التي من المحتمل بشدة أن تنقل داء الكلب القطط.