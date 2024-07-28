بالصور.. قناوي يباشر تحضيراته الصيفية مع اتحاد العاصمة

باشر اللاعب غيلاس قناوي، تحضيراته الصيفية مع فريقه الجديد اتحاد العاصمة، الذي التحق به هذا الصيف ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “x”، صور قناوي، في أول حصة تدريبية له مع الفريق.

وتأتي مشاركة قناوي، في هذه الحصة التدريبية، بعد تقديمه أمس السبت، بصفة رسمية من إدارة اتحاد العاصمة.

يذكر أن غيلاس قناوي، سجل عودته هذا الصيف للبطولة الوطنية، من بوابة اتحاد العاصمة، بعد خوضه الموسم الماضي تجربة في نادي المصري البورسعيدي.