بالصور.. قندوسي في أول ظهور له مع الأهلي المصري

التحق الوافد الجديد بالأهلي المصري أحمد قندوسي برفقائه بملعب “مولاي عبد الله” في ملعب العاصمة المغربية الرباط.

و اخذ احمد قندوسي، اليوم الأربعاء، نظرة عن كثب عن استعداد رفقائه للقمة الكروية أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان في استقبال متوسط ميدان المنتخب المحلي عدد من اللاعبين، اين ابدوا سعادتهم الكبيرة بالتحاق اللاعب المعوّل عليه كثيرا في قيادة وسط ميدان نادي “القرن”.

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