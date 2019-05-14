بالصور..قوات الدرك والشرطة تنفذ مداهمات لأوكار الجريمة في رمضان بالمنيعة

شرعت القوات المشتركة المتمثلة في مصالح الدرك الوطني والشرطة، في تنفيذ سلسلة مداهمات لاوكار الجريمة بكل من بلديتي المنيعة وحاسي القارة وفق مخطط امني مدروس، لاجل احتلال الميدان وتأمين المدينة الى جانب حماية دور العبادة مع التركيز على محاربة عدد من المشبوهين الذين يستعملون الدراجات النارية اين تم حجز العشرات منها مع توقيف عدد منهم.

هذا فيما استحسن المواطنين مثل هذه العمليات المسطر معتبرين انعكاس هذه الخرجات و المداهمات الامنية ايجابي و يبث الارتياح في نفوس السكان من خلال بسط الامن و الاستقرار الذي يساعد على دفع الحركية و الوتيرة الاقتصادية خاصة خلال شهر رمضان من خلال فتح المجال امام العائلات للخروج ليلا.

وكشف قائدي التشكيلتين الامنيتين النقيب نوري ميلود قائد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالمنيعة و عميد الشرطة زعبوب سفيان ان المداهمات الامنية المشتركة ستتواصل طيلة شهر رمضان وفق خطة مشتركة بين قوات الدرك و الشرطة في اطار التنسيق الامني الذي يبقي الخيار الامثل لبث السكينة و الاستقرار وفق خطة ممنهجة لمحاربة شتى مظاهر الجريمة.