بالصور.. قوجيل يترأس إجتماعا لمناقشة دور مجلس الأمة في المرحلة المقبلة

الاجتماع خصص للتباحث حول الدور الذي سيضطلع به مجلس الأمة في المرحلة المقبلة مواءمة مع تعهدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

واستجابة لتطلعات الشعب ومطالبه المشروعة بدءا بأولويات الراهن الحالي والمتمثلة في تعديل الدستور، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وتقرر خلال هذا الاجتماع استئناف السير العادي لعمل المجلس والتحضير لمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان لدراسته وإثرائه ومواصلة مناقشة نصوص القوانين قيد الدراسة، أو تلك المنتظر إحالتها على المجلس من قبل المجلس الشعبي الوطني، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة للمجلس، وبما يخدم على أكمل وجه المؤسسة البرلمانية والدولة، ويوفر أحسن الظروف الممكنة لبناء الجزائر الجديدة، التي تسعى لاستعادة دورها الريادي كاملا على المستويين الاقليمي والدولي.