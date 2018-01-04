نظم الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، نشاطا رياضيا خاص بالعدو لدى أفراد المؤسسة العسكرية وهذا في إطار النشاطات الرياضية العسكرية.

تم إجراء العدو على مستوى مختلف الهيئات المركزية، ومقرات قيادة النواحي العسكرية والوحدات الكبرى والمدارس الخاصة بالجيش.

وأشرف على الإنطلاق الرسمي لهذا السباق العميد قريش عمر، رئيس مصلحة الرياضات العسكرية بدائرة الإستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

وخضرت إطارات وقيادات الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، حفل الإفتتاح الذي احتضنته مدرسة تقنيات المعتمدية بالناحية العسكرية الأولى

للإشارة، التظاهرة المنظمة تدخل في إطار النشاطات الرياضية السنوية للجيش الوطني الشعبي والخاصة بالسنة الجديدة 2018.