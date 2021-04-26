بالصور.. قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم تنظم أياما إعلامية في البيض

تنظم قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم أيام إعلامية بدار الثقافة محمد بلخير بولاية البيض على مدار ثلاثة أيام.

وذلك تنفيذا لمخطط الإتصال العام للجيش الوطني الشعبي لحساب سنة 2021

وأشرف على التظاهرة الإعلامية اللواء شريبط درويش مصطفى القائد الجهوي للدفاع الجوي بالناحية العسكرية الثانية.

وتدخل في إطار إستراتيجية الاتصال للقيادة العليا للجيش الوطني الهادفة إلى تعزيز وتدعيم جسور التواصل بين المواطن والمؤسسة العسكرية.

كما تعد فرصة للإطلاع عن كثب على مختلف مهام ومكونات قوات الدفاع الجوي عن الاقليم من خلال الاجنحة المخصصة لذلك.

إضافة إلى التعرف على مختلف مؤسساته التكوينية والفرص التي تمنحها للشباب الراغبين في الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة عبر سلاح الدفاع الجوي عن الاقليم.