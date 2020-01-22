بالصور.. قيس سعّيد يمنح المجاهدة جميلة بوحيرد وسام الجمهورية التونسية

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء اليوم الأربعاء بقصر قرطاج المجاهدة جميلة بوحيرد.
وقال بيان للرئاسة التونيبة ان الرئيس كريم جميلة بوحيرد، بمنحها الصنف الأول من وسام الجمهورية التونسية تقديرا لمكانتها ولنضالاتها الطويلة من أجل تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، ولكفاحها المستمر دفاعا عن الحريات.
تكريم المناضلة الجزائرية الكبيرة السيدة جميلة بوحيرد
تكريم المناضلة الجزائرية الكبيرة السيدة جميلة بوحيرد.
Publiée par Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية sur Mercredi 22 janvier 2020
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