بالصور.. قيطوني يتباحث مع سفير سنغافورة سبل دعم التعاون الطاقوي

استقبل وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الأحد بالجزائر سفير دولة سنغافورة بالجزائر، محمد علامي موسى.

حيث تحادث الطرفان حول واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال الطاقوي.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى سبل تطوير الشراكة البينية وتعزيز المشاورات من اجل تجسيد مشاريع مهيكلة سويا.

خصوصا في مجالات الصناعات المرتبطة بنشاط تكرير النفط وقطاع البتروكيمياء.

كما تناول الطرفان المشاريع المشتركة الجاري تجسيدها، خاصة في قطاع تحلية مياه البحر من اجل تسريع وتيرة انجازها وتحسين مردودها.