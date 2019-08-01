بالصور.. كأس أمم إفريقيا تزور والد سوداني بمستشفى الشلف

تلقى والد الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، التفاتة طيبة، خلال تواجده بمصحة “الدياليزم” بمستشفى الشلف، باستقباله كأس أمم إفريقيا 2019، التي أحرزها الخضر.

وأدخلت هذه المبادرة الطيبة، الفرحة على والد، العربي هلال سوداني، المتواجد بمستشفى الشلف، بالنظر للقيمة الكبيرة لهذا اللقب.

واستغلت عائلة مهاجم المنتخب الجزائري، هذه الفرصة، لأخد صور تذكارية، بثاني لقب قاري يحرزه المنتخب الجزائري في تاريخه.

يذكر أن هلال سوداني، غاب عن المشاركة في نهائيات أمم إفريقيا 2019، رفقة المنتخب الوطني، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.