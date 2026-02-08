بالصور.. كأس العالم في الجزائر

وصل ظهر اليوم الأحد، مجسّم كأس العالم، إلى الجزائر، ضمن الجولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قبل مونديال 2026.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقع الرسمي، صور لمجسم كأس العالم، خلال حلوله بأرض الوطن.

كما أظهرت الصور، رئيس “الفاف”، وليد صادي، ولاعبي المنتخب الوطني، بلعيد، مازة، ولوكا زيدان، الذين استقبلوا السيدة الكأس، التي حلت رفقة الدولي الألماني الأسبق يورغن كلينسمان.

ومن المقرر أن تدوم زيارة مجسم كأس العالم للجزائر، يومين، كما سيتم عرضه أمام الجماهير الجزائرية، يوم غد الثلاثاء، بالقاعة البيضوية، لمركب محمد بوضياف.