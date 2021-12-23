بالصور.. كأس العرب تزور مقر النهار

حظي مجمع النهار صبيحة اليوم الخميس بزيارة مجسم كأس العالم للمنتخبات العربية. التي توج بها المنتخب الوطني يوم السبت الماضي في نهائي مثير أمام المنتخب التونسي.

وتوج أشبال المدرب الوطني مجيد بوقرة بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد سلسلة من الإنتصارات المحققة أمام كل من السودان، لبنان. مصر (تعادل) المغرب (ركلات الترجيح)، قطر، وتونس.

وكان موقع النهار أون لاين الأكثر متابعة من بين المواقع الإخبارية في الجزائر، بكونه المصدر الأول للمعلومة. بخصوص أخبار المنتخب الوطني المشارك في المونديال العربي، كما أنه حقق قراءات قياسية للأخبار المتعلقة بالمنتخب الوطني.

وتوّج أمسية السبت المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.

كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

في حين أطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.

كما تمكن المنتخب الوطني المحلي من ترسيم الحصول على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي.

وسيحصل زملاء المتألق يوسف بلايلي على مبلغ 5 ملايين دولار ما يقارب 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

وتعتبر الطبعة التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة، الأغلى ثمنا ضمن المسابقات العربية. كما صنع الكأس المرصع بالذهب الحدث في ملعب البيت بالخور القطرية.

وشهدت مدرجات ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة حضورا قياسيا للجماهير العربية التي تتابع مباراة النهائي بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي.

كما أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للمنتخبات العربية عن حضور أزيد من 60 ألف متفرج بملعب البيت.

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