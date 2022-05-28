بالصور.. كأس رابطة أبطال أوروبا تصل لـ”ستاد دوفرنس”

وصلت. منذ لحظات قليلة. كأس رابطة أبطال أوروبا لملعب “ستاد دوفرنس. بفرنسا أين ستُلعب مباراة نهائي رابطة الأبطال بين ريال مدريد وليفربول.

ودخل الدولي الفرنسي السابق، ولاعب ريال مدريد الإسباني السابق، كلود ماكيليلي ملعب “ستاد دوفرنس”، حاملا كأس رابطة الأبطال.

كما سبق، لماكيليلي التتويج مع الريال برابطة الأبطال لما كان لاعبا بصفوف النادي الملكي، موسم 2001.2002.

وللتذكير ستُلعب، أمسية اليوم، مباراة نهائي رابطة الأبطال على الساعة الـ20.00 مساءا بالتوقيت المحلي.