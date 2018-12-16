بالصور.. “كأنه هو” للشاعر السكيكدي محمد بوثران تحصد الجائزة الأولى لمسابقة المنارة الشعرية

حصدت قصيدة الشاعر محمد بوثران من ولاية سكيكدة”كأنه هو” الجائزة الأولى لمسابقة المنارة الشعرية في وصف جامع الجزائر.

الجائزة قيمتها مليون دينار، والتي يرعاها رئيس الجمهورية و تنظمها الإذاعة الجزائرية بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف و حقوق المجاورة ONDA.

المسابقة التي احتل فيها بوثران المرتبة الاولى من 1120 مشارك في المسابقة، 503 مشارك استوفت الشروط.

وسجلت اطثر المشاركات من الجزائر العاصمة بـ 88 مشارك ، تلتها ولاية ال مسيلة بـ31 مشارك، وحلت ولاية بسكرة في المرتبة الثالثة بـ26 مشارك.

وفي المنافسة تحصل الشاعر فاتحة معمري من ولاية البيض على الجائزة التشجيعية عن قصيدة “المنارة”.

اما الجائزة التشجيعية الثانية عادت وعادت للشاعرة سميرة بن عيسى من ولاية بسكرة عن قصيدة “تجليات النور”.

وتحصل اصحاب الجائزتين التشجيعيتين على 500 الف دينار، ويعتبر محمد بوثران من مواليد 21 اوت 1993 شاعر مبتداء من سكيكدة.

حيث ابدع في وصف جامع الجزائر في قصيدته “كأنه هو”.

وشارك في حفل توزيع الجوائز كل من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووزيرة التظامن الوطني غنية الدالية، ووزير التعليم العالي الطاهر حجار.

وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار و والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ.