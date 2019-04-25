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بالصور.. كارثة ايكولوجية تُهدد سكان حي المصاعبة الغربية بالوادي

أخبار الجزائر
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بالصور.. كارثة ايكولوجية تُهدد سكان حي المصاعبة الغربية بالوادي
بقلم النهار أونلاين

يشهد حي المصاعبة الغربية بولاية الوادي، كارثة بيئية، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي، مُشكلة برك ومستنقعات خاصة أمام بيت الله (مسجد الهدى) بحي المصاعبة الغربية .

ويزداد الوضع  تعقيدا مع ارتفاع درجات احرارة وانتشار الحشرات الضارة والروائح الكريهة .

وقال القاطنون، أنّه رغم رفع الانشغالهم  لمؤسسة التطهير ONA، لم تستجيب لندائهم.

كما تهدد هذه الكارثة  أبناء الحي والشيوخ المتوجهة للصلاة وخاصة المكفوفين منهم أثناء آداء صلاة الفجر .

ليطالب سكان الحي بضرورة التدخل العاجل لدحرجة هذه المارثة البيئية التي تهدد سكان الحي.


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