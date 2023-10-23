بالصور.. كايليا نمور تزور المتحف الأولمبي الجزائري

قامت بطلة الجمباز الجزائري، كايليا نمور، اليوم الاثنين، بزيارة المتحف الأولمبي الجزائري، مرفوقة بمدربها ومساعدته ووالدتها.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحف الأولمبي الجزائري، على “فيسبوك” صورا لزيارة كايليا نمور، وأرفقتها ببيان جاء فيه: “تشرفنا بزيارة المتحف الأولمبي الجزائري من طرف نائبة بطلة العالم للجمباز الجزائرية. كيليا نمور مرفوقة بمدربها ومساعدته ووالدتها. وتعتبر أول رياضية عربية وافريقية تحقق ميدالية في بطولة العالم.”

للإشارة حققت كايليا، ميدالية فضية في الجمباز في اختصاص العارضتين المتوازيتين مختلفتي الارتفاع. وتعد هذه الميدالية الأولى من نوعها في تاريخ مشاركات الجزائر في بطولة العالم للجمباز.