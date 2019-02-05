بالصور.. “كبسولة” يدخل أول عِراك في “جزيرة المشاهير”

دخل الدولي الجزائري السابق، “عبد القادر غزال”، في أول عراك له على المُباشر في حصة “جزيرة المشاهير” التي يُشارك فيها.

وظهر “كبسولة” وهو يتلاسن مع الإعلامي والكاتب الإيطالي الشهير “باولو بروسيو”، في سيناريو لفت الأنظار، وصنع الحدث في بلاد “البيتزا”.

وطالب إبن مدينة “ليون” من نظيره بذل مجهودات أكبر لإصطياد السمك، وتوفير الأكل للمُشاركين في الحصة، وضمان نجاحهم بهذه المُنافسة.

وتُعتبر حصة “isola dei famosi” من أنجح برامج “تلفزيون الواقع” بإيطاليا، وإختيار “غزال” للمُشاركة فيها يُوضح المكانة التي إكتسبها هناك.