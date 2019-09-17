بالصور.. كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية في زيارة إلى الجزائر

قال الجنرال السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسطk ان زيارته للجزائر تعزز العلاقاتنا الدفاعية بين البلدين.

ونشر السير جون لوريمر على صفحته الرمية في تويتر، صورا للزيارة وقال ان الزيارة تؤكد التزام بريطانيا بالتواصل مع شركائنا المقربين والبناء على لقائي بمسؤولي الدفاع الجزائريين

وخلال زيارته التي يقوم بها الى الجزائر حظي السير جون لوريمر اليوم، باستقبال حار من أمين عام وزارة الدفاع الوطني اللواء عبد الحميد غريس.

واختتم ان علاقات بريطانيا الدفاعية مع الجزائر إيجابية وتزداد نموا.

بعدما عقد الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة “محادثات الأركان” في العاصمة الجزائرية في جانفي.