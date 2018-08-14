بالصور.. كبّش الأَحلام “الرّامبي” يَفرش قرونه ويُغري بخاصِرته العاصميين

يَدّفعُ ضريبة الشُهّرة مثلَه مثل كبش سُلالة “أولاد جلال”

ستَقع أعينُ المُبَطّنِ الأحّمر مِن سُلالة “الرّامبي” الإفريقي الأصّلي ذو السُّمعة العالمية على بحرِ ساحل الابيض المتوسط للجزائر العاصمة لأول أو آخر مرةٍ قادما من مراعي الونشريس بتيسمسيلت،

المُنافس الأول لسُلالة “أولاد جلال” حيث إنّطلقت عملية شحن المئات منها قبل أسبوع نحو 21 نقطة بيع يبدأ سعر اليافعِ من 02 مليون إلى 07 مليون سنتيم للفحل .

ويُعرف هذا النّوع المنتشر في مزارع الهضاب العليا بجودة “اللّحم” ونَقاوةِ “الصُّوف” وضَخامة “الجُثّة”،

وفي أحياء كثيرةٍ يَجرُّ “الرّامبي” بعض الجزائريين المحظوظين بشرائه قبل يوم الذّبح إلى حلبات المصارعة المفتوحة في الشوارع فهو وحده من يُرضي غَرامَهُم في التبارُز والتفاخر.