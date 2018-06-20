رصدت قناة “النهار” تلاميذ البكالوريا وهم يحضرون أنفسهم لإدخال قصاصات خاصة بالغش في إمتحان الشريعة الإسلامية.

وهو الإمتحان الذي من المقرّر أن ينطلق بداية من الساعة الثالثة زوالا.

وتظهر الصور التي بحوزة “النهار” كيف قام التلاميذ بصنع كتيب صغير يحمل لكل دروس البرنامج.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن عملية تحضير هذه الكتيبات تتم عن طريق الحاسوب، حيث يقوم بوضع مقاس صغير.

وبعدها تتم عملية الطبع على شكل كتيبات تساعد التلميذ على الإطلاع عليها خلال فترة الإمتحان.

للإشارة، فقد عاد التلاميذ إلى الطرق الأولى في عملية الغش، بعد الإجراءات التي فرضتها وزارة التربية بقطع الأنترنيت ساعة في كل بداية إمتحان.