بالصور.. كداد ينال الاعتراف في شباب بلوزداد

حظي المدافع شعيب كداد، بالاعتراف من ناديه شباب بلوزداد، وأنصار الفريق، نظير تألقه في المباريات الأخيرة للفريق.

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، عن نيل كداد، جائزة أفضل لاعب للشهر في الفريق.

كما نشر مسؤول النادي البلوزدادي، صور كداد، خلال تسلمه هذه الجائزة، واحتفاله بها مع بقية زملائه.

يذكر أن شعيب كداد، قدم مردودا كبيرا في المباريات الماضية، وساهم في تأهل شباب بلوزداد، لربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

كداد