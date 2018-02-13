بالصور.. “كريستيانو جونيور” يُزاحم والده ويدخل عالم الموضة

الرياضة
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بالصور.. “كريستيانو جونيور” يُزاحم والده ويدخل عالم الموضة
بقلم عبد النور.حواز

دخل “كريستيانو جونيور” نجل نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” عالم الموضة من خلال حملة ترويجية لمنتجات والده.

وكشف الموقع الإلكتروني لجريدة “ذا الصن” البريطانية أن كريستيانو جونيور شارك في الترويج لأخر مُنتجات شركة “الدون” في عالم الموضة.

والتي أطلق عليها إسم “CR7JUNIOR”، ونشر نفس الموقع صورا لكريستيانو جونيور ووالده وهم يرتديان قمصان وسراويل العلامة المذكورة.

وأضاف نفس المصدر أن ثمن سترة الأطفال يصل لحوالي 42 جنيه إسترليني فيما يبلغ سعر أغلى قميص 46 جنيه إسترليني.

وأظهرت الصور المنشورة سعادة كريستيانو جونيور صاحب 7 سنوات بالترويج لمنتجات والده.

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