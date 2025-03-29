بالصور : كسوف جزئي للشمس بالجزائر 

تمكن فريق من باحثي علم الفلك في مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية برصد وتصوير الكسوف الجزئي للشمس اليوم 29 .

أكد الـ craag في بيانه أن بعض فترات الصفاء المؤقتة سمحت بالتقاط هذا الحدث الفلكي.

العملية تمت بإستعمال المنظار الفلكي الذي يبلغ قطره 15 سنتمتر، رغم الغطاء السحابي الكثيف الذي خيم على السماء.

وللإشارة إلى أن الحد الأقصى للكسوف الجزئي في الجزائر العاصمة يوم 29 مارس 2025 بلغ 14.6%.

الرصد يندرج ضمن التحضيرات العلمية لمتابعة حدثين فلكيين بارزين قادمين: الكسوف الجزئي للشمس في 12 أوت 2026.

والذي سيبلغ ذروته في مدينة الجزائر بنسبة احتجاب تصل إلى 98% عند غروب الشمس، بالإضافة إلى الكسوف الكلي للشمس في 2 أوت 2027، وسيكون حدثًا استثنائيًا حيث سيغطي شمال الجزائر بالكامل.