بالصور.. كشف مخبأ للاسلحة والذخيرة قرب الحدود الجزائرية المالية في أدرار

كشفت مفرزة للجيش، أمس، مخبأ للأسلحة والذخيرة بأدرار في الناحية العسكرية الثالثة، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الحدود الجزائرية المالية .

المجبأ يحتوي يحتوي على ثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية تكرارية وخمس قذائف هاون عيار 82 ملم.

بالإضافة إلى مخزنين وكمية من الذخيرة تقدر بـ 453 طلقة من عيارات مختلفة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، حجزت مفرزة للجيش ، ببرج باجي مختار، ثلاثة مولدات كهربائية وثلاث مطارق ضغط.

فيما ضبط حراس السواحل، بالقالة، ثلاثة آلات تستعمل في صيد المرجان بطريقة غير شرعية.

من جهة أخرى، أوقف حراس الحدود، خلال عمليتين منفصلتين بتلمسان، 33 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.