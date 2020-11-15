بالصور .. كشف ورشة سرية لصناعة الدهون ومواد الطلاء بأم البواقي

تمكن عناصر الدرك الوطني ببلدية سيقوس بولاية أم البواقي من كشف ورشة سرية مختصة في صناعة الدهون ومواد الطلاء.

وجاءت العملية بعد إستغلال معلومات مفادها وجود ورشة غير شرعية بإقليم الإختصاص.

وتم العثور بداخلها على عتاد ومواد أولية تستعمل في تحضير صناعة الدهون بلغت قيمتها الإجمالية مليار وخمسمائة مليون سنتيم.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تمت مداهمة الورشة من طرف عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيقوس التي وقفت على نشاط فعلي دون امتلاك صاحبه سجل تجاري ورخصة إستغلال بممارسة هذا النشاط فيما تم معاينة نفايات صلبة وسائلة خطيرة ناجمة عن صناعة الدهون ومواد الطلاء.