بالصور.. كلاب مسعورة تهاجم عجوز مع أبنائها الثلاث في المنيعة بغرداية

تعرضت اليوم الاحد عجوز في الستينات من العمر كانت رفقة أبنائها لهجوم من الكلاب الضالة والمسعورة بالحي السكني الواقع في محيط مطار المنيعة.

وحسب ماورد للنهار فإن الحادثة وقعت على الساعة السابعة صباحا بحي” أولاد زيد” المعروف ليخرج الطفل عبد الصمد” لشراء الخبز.

وما ان اصبح خارج اسوار البيت هاجمته الكلاب، ولحقت الام من أجل إنقاذ ابنها لتكون هي الاخرى ضحية.

كما واجهت البنت الصغرى ” سندس ” الموقف نفسه لتكون ثالث ضحية ولولا صراخهم لكانت الكارثه.

حيث أسرع الجيران لإنقاذهم وإسعافهم الى مستشفى العقيد محمد شعباني لتلقي العلاج .

وقد تعرض الضحايا الثلاث جروح خطيرة على مستوى الرأس والأطراف.

وفي ظل هذا الهجوم الشرس على عائلة ” فرجاوي محمد” ناشد سكان المنطقة السلطات العليا في البلاد التدخل لوضع حدا لهاته الكارثه التي اصبحت تهدد حياة السكان والمواطنين الابرياء.