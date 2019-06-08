بالصور.. كلبّ هائج ينهش وجه طفل في البيرين بالجلفة

انقضّ، مساء أمس، كلبّ هائج، على جسد طفل صغير، في أنحاء متفرقة من جسده، مسبّبًا له جروح وقروح داميّة كادت تودي بحياته.

و ذلك بعدما باغته الكلب أمام منزله العائلي الكائن بحي “بايزيد جلول” بدائرة البيرين ولاية الجلفة، حادثة الإعتداء على الطفل “م.إسلام”، صاحب السنتين و نصف.

وحسبما أفاد به مصدر “النهار”، وقعت على مستوى الطريق المؤدي لمدينة عين وسارة، عندما باغت الكلب المسعور الطفل، الذي سبّب له إصابات على مستوى الوجه، و جروح أخرى مختلف متفاوتة الخطورة.

الأمر الذي استدعى نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى المدينة، للتكفل بحالاته الحرجة.

يحدث هذا، في الوقت الذي دقّ فيه سكان العديد من أحياء بلدية البيرين، ناقوس الخطر جراء الانتشار المخيف للكلاب الضالة، التي تهدد سلامتهم وصحة أبنائهم المقبلين على اجتياز شهادة البيام و الباك، خاصة خلال الفترة الصباحية.

في ظل غياب سلطات البلدية، مطالبين الجهات الوصية، بالتدخل العاجل للقضاء على هذه الكلاب، التي تبيّن أنّ البعض منها مصابة بداء الكلب، كما أبدى السكّان تخوّفهم من عودة سيناريو هذه الظاهرة التي أحدثت ذعرا وخوفا لدى السكان.