بالصور.. كنزة مرسلي تُعبر عن عشقها للباس التقليدي الجزائري

أكدت الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، أنها من عشاق اللباس التقليدي الجزائري، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور انستغرام.

ونشرت مرسلي مجموعة من الصور لها، وهي مرتدية لباس جزائري جميل.

و سألت الفنانة الجزائرية في ذات المنشور جمهورها إن كانوا من محبي اللباس العادي أو يفضلون هم كذلك التقليدي قائلة: “أنا من عشاق الألبسة التقليدية الجزائرية بكل أنواعها وأنتم ماذا تفضلون التقليدي أو العادي؟”.

وتعد كنزة مرسلي واحدة من الوجوه الفنية الجزائرية، التي روجت كثيرا للباس التقليدي الجزائري خاصة في الوطن العربي بما أنها تحيي الكثير من الحفلات بمختلف الدول العربية.