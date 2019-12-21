بالصور.. كوارث بيئية تسببت بها شركات بترولية بالضاية بن ضحوة بغرداية

رفع ناشطون في حماية البيئة شكوى و مطالب بالتدخل العاجل لوالي الولاية عز الدين المشري للوقوف على حجم كارثة بيئية تسببت بها شركات بترولية.

وهذا على غرار مصنع تكرير الزيوت بمنطقة الكلخ باقليم بلدية الضاية بن ضحوة

وأكد خبراء ان التسربات للبيترو كيماويات والزيوت التي حدثت بالمنطقة نتيجة عدم مطابقة مواصفات الأحواض وأماكن رمي النفايات البترولية.

والتي تسببت في عقم الأرض تماما وقتل كل الكائنات الحية والمكونات البيولوجية بها بسبب التفاعلات الكيميائية التي تتسبب بها البيتروكيماويات المتسربة.

وأضاف الخبراء انهم يخافون على وصول التسربات الي المياه الجوفية مما قد يسبب كارثة كبرى.