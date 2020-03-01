بالصور.. كوثر كريكو تستقبل السفير الصيني

استقبلت كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني اليوم الأحد، بمقر الوزارة، لي ليانهي سفير الصين بالجزائر.

وقد أشاد الطرفان بمتانة وعمق العلاقات الجزائرية الصينية الممتدة إلى الثورة التحريرية المباركة، والتي عرفت تطورا مستمرا في عديد المجالات، لتتوج بالإمضاء على الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجزائريةـ الصينية سنة 2014.

واستعرضت الوزيرة مختلف التدابير والآليات التي تتبناها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للتكفل بالفئات الهشة، ودعمها للانخراط في التنمية، تجسيدا للسياسة الاجتماعية الثابتة للدولة الجزائرية، وكذا المكتسبات التي حققتها المرأة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأبدت الوزيرة استعدادها للعمل من أجل توثيق التعاون بين البلدين في المجال الاجتماعي وتبادل الخبرات، سيما ما تعلق بدعم المرأة لولوج عالم المقاولاتية، وإنشاء تعاونيات مصغرة، للانخراط في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقلال المالي.

وأعرب السفير الصيني استعداده لتبادل الخبرات بين البلدين في المجال الاجتماعي بما يخدم علاقة الصداقة والتعاون بين الطرفين.