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بالصور.. “كورتاج” عرس يتحول إلى مأتم بتيسيمسيلت

أخبار الجزائر
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بالصور.. “كورتاج” عرس يتحول إلى مأتم بتيسيمسيلت
بقلم اغويلايش محمد

وقع حادث مرور مأساوي، مساء اليوم، أثناء موكب زفاف بمنطقة زهاير طريق أولاد بسام بتيسيمسيلت، أين خلّف قتيلان و7 جرحى.

وحسب مصادر “النّـــهـار”، فإنّ الحادث الذي نجم عن اصطدام سيارتين من نوع “رونو سيمبول” كانا ضمن موكب الزفاف.

واللّتان تعود ملكيتهما إلى كل من المدعو “ب.ح” 37 سنة، فيما الثانية تعود ملك إلى “ع.ل” 29 سنة.

أسفر عن مقتل شخصين “ح .ع” والبالغ من العمر 14 سنة، والضحية الثانية امرأة  “م.ب” والتي تبلغ من العمر 57 سنة.

فيما أُصيب 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وقد تم نقل وإجلائهم من طرف مصالح الحماية المدنية لمصلحة الاستعجالات الطبية بتيسمسيلت.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=694086

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