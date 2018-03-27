بالصور.. كيروش وماجر  يتبادلان أقمصة المنتخبين موقعين من طرفهما

قام مدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش، بزيارة مجاملة إلى غرف تغيير ملابس المنتخب الوطني قبل انطلاق المباراة الودية التي تجمع المنتخبين.

وتبادل المدرب البرتغالي اطراف الحديث مع الناخب الوطني رابح ماجر، على اعتبار ان الاخير يجيد اللغة البرتغالية بما انه لعب في الدوري البرتغالي.

وتبادل المدربان الأقمصة، بحيث حصل كيروش على قميص للخضر موقع من قبل النجم السابق لبورتو البرتغالي رابح ماجر.

فيما حصل ماجر على قميص المنتخب الإيراني موقع هو الآخر، من قبل كيروش.

كما ظهر الرجلان من خلال الصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يتعانقان ويضحكان وكأنهما يعرفان بعضهما البعض منذ القدم.