بالصور.. لاسات يضع آخر اللمسات تحسبا لمواجهة تونس

الرياضة
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بالصور.. لاسات يضع آخر اللمسات تحسبا لمواجهة تونس
بقلم حواز عبد النور

آجرى سهرة اليوم الجمعة المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة آخر حصة تدريبية بالعاصمة المصرية القاهرة تحسبا لمواجهة المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي من كأس العرب للمُنتخبات لأقل من 20 سنة.

المدرب الوطني محمد لاسات وضع آخر اللمسات على التشكيلة الأساسية التي ستواجه مُنتخب نسور قرطاج، كما جرت الحصة التدريبية الآخيرة وسط أجواء رائعة عقب التأهل المُميز في الدور ربع النهائي ضد المغرب، ويُذكر أن زملاء اللاعب بوعون، سيواجهون تونس بداية من الساعة الـ19:00 بالتوقيت الجزائري بملعب القاهرة الدولي على أمل الفوز وبلوغ نهائي المنافسة.


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