بالصور.. لاعبة القوى نبيلة بوناب تُتوج بالذهب وتحتفل مع والدتها

تمكنت لاعبة القوى الجزائرية نبيلة بوناب، أمس الأربعاء، من التتويج بالميدالية الذهبية، في تخصص رمي القرص سيدات، ضمن منافسات اليوم الثاني للألعاب العربية.

وحققت نبيلة بوناب الميدالية الذهبية، في رمي القرص سيدات برمية قدرت ب50.25 متر، متفوقة على خصميها الليبية نسياح رتاج بـ47.30 متر، والإماراتية حوساني فطيمة 43.53 متر، بملعب ميلود هدفي بوهران.

وصنعت البطلة الجزائرية نبيلة بوناب أجواء رائعة بعد تتويجها، حيث قامت بالإحتفال رفقة والدتها بهذ الإنجاز، والذي ميز اليوم الثاني من منافسات الألعاب العربية.