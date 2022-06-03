بالصور.. لاعبو أوغندا يقومون بـ “طقوس غريبة” قبل مواجهة الخضر

أثار لاعبو منتخب أوغندا تساؤلات استفهامات عديدة خلال الحصة التدريبية التي أجروها اليوم الجمعة بملعب 5 جويلية قبل مواجهة الخضر.

وظهر عدد من اللاعبين وهو يقومون ببعض الحركات الإفريقية الخاصة. حيث إجتمع عدد من اللاعبين فيما بينهم. وكان كل لاعب يقوم بحركة غير مفهومة.

كما قام 3 من أعضاء الطاقم الفني الأوغندي مجتمعين فيما بينهم. بالحديث في وسط ملعب 5 جويلية الأولمبي لدقائق طويلة.

يحدث هذا. رغم أن الحصة التدريبية جرت بشكل عادي جدا. وسط حضور جمع من المسؤولين الجزائريين والإعلاميين.