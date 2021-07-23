بالصور.. لاعبو البطولة مثال على التوفيق بين الرياضة والدراسة

عمّت بيوت الأندية الجزائرية فرحا بحصول العديد من اللاعبين على شهادة التعليم الثانوي يوم أمس الخميس، بعدما تمكن العديد من التلاميذ النجباء من التوفيق بين التحصيل الدراسي والنجاح الرياضي مع أنديتهم، وهي من الحالات القليلة التي نشهدها في البطولة الوطنية المحترفة.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق بارادو على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك تهانيها لرباعي الفريق الرديف طاهه ياسين، بن دومية وسيم، دادا ميلود، وسوكو مصطفى.

فيما تحصل حارس مرمى دفاع تاجنانت “صابر مدور” على شهادة البكالوريا بمعدل 18.70، وهذا بالرغم أنه كان مرتبطا مع النادي ومشاركته في كل المباريات.

، كما هنأ فريق سريع غيليزان لاعب الفريق الرديف بلعامرية عبد اللطيف عقب نيله شهادة البكالوريا، نفس الشيء بالنسبة للاعب وفاق سطيف ياسر بن نوري، ولاعب رديف مولودية العلمة أيوب ربوح.

هذا وهنأ رئيس فريق شبيبة القبائل شريف ملال لاعبي الفريق علاء شعبي، إلياس باقدي اللذان ينشطان في فريق أقل من 19 سنة ومحمد أكرم جعفر حارس فريق أقل من 17 سنة عقب نيلهم شهادة البكالوريا.