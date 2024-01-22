بالصور.. لاعبو الخضر في جولة استرخائية قبل اللقاء الحاسم

خرج لاعبو المنتخب الوطني، منتصف نهار اليوم الاثنين، في جولة استرخائية بمحيط فندق “الملعب” أين يقيمون بمدينة بواكي الإيفوارية.

وبرمج بلماضي، الجولة الاسترخائية في حدود الساعة 11:45 (12:45 بتوقيت الجزائر). بهدف إخراج لاعبيه من الضغط، مع اقتراب موعد اللقاء الحاسم، المرتقب غدا أمام موريتانيا.

ومن المقرر أن تجري التشكيلة الوطنية مساء اليوم، آخر حصة تدريبية تحسبا لمواجهة موريتانيا. وهي الحصة التي سيسعى خلال بلماضي، لوضع آخر “الروتوشات” على التوليفة الأساسية التي سيعتمد عليها.

ويبقى الخضر، بحاجة للفوز في لقاء الجولة الـ 3 والأخيرة من دور مجموعات الـ”كان” لمواصلة مغامرتهم القارية، وتفادي تكرار سيناريو نسخة الكاميرون.