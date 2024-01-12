بالصور.. لاعبو الخضر في جولة استرخائية

خرج لاعبو الخضر، اليوم الجمعة، في جولة استرخائية، بمحيط فندق “الملعب” بمدينة بواكي، أين يقيمون تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق غدا السبت.

وقرر بلماضي، منح لاعبيه فرصة للتجول أمام الفندق. من أجل الترويح عن النفس والتخلص من ضغط التحضيرات الخاصة بالـ”كان”.

وصنع قائد الخضر، رياض محرز، الحدث وسط الجماهير الإيفوارية، التي ظلت تهتف باسمه. ولم يتوان نجم مانشستر سيتي الانجليزي السابق، في رد التحية لمعجبيه.

