بالصور.. لاعبو الخضر في جولة استرخائية

خرج لاعبو الخضر، عصر اليوم الثلاثاء، في جولة استرخائية قبل الامتحان الودي القوي، المرتقب سهرة أمام جنوب إفريقيا.

ويلتقي رفقاء القائد ياسين براهيمي، سهرة اليوم بداية من الساعة 22:00 بأبناء البفانا بافانا، على ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، في ختام دورة الفيفا الودية بالجزائر.

وبرمج الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، جولة استرخائية لأشباله، بمحيط مركز سيدي موسى، أين يجري التربص الخاص بدورة الجزائر، بهدف الخروج من “روتين” العمل الذي خضعوا له منذ أسبوع كامل.

ويولي عشاق الخضر، أهمية كبيرة لمواجهة “أحفاد مانديلا” رغم طابعها الودي، على اعتبار أن الأمر يتعلق بصاحب المركز الثالث في آخر نسخة من الكان، ومواجهته ستكون اختبار حقيقي لأشبال البوسني.