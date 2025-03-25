بالصور.. لاعبو “الخضر” في جولة استرخائية قبل مواجهة موزمبيق

خرج لاعبو المنتخب الوطني، ظهر اليوم الثلاثاء، في جولة استرخائية بمحيط مقر إقامتهم، بمدينة تيزي وزو، التي سيتستقبل لقاءهم أمام منتخب موزمبيق.

وستجري المباراة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 6 من تصفيات مونديال 2026. على أرضية ملعب “حسين آيت أحمد”، بداية من الساعة 22:00.

وقرر الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، برمجة جولة خفيفة لرفقاء يوسف بلايلي. من أجل التخلص من الضغط السلبي. وادخالهم في أجواء المواجهة التي تعتبر نقاطها جد مهمة في حسابات بلوغ المونديال.

ويتقاسم “الخضر” رفقة منتخب موزمبيق، صدارة المجموعة الـ 7 برصيد 12 نقطة لكل منهما، وفي حال الفوز، فإن أشبال بيتكوفيتش، سيضعون قدما ونصف في المحفل العالمي.