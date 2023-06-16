بالصور.. لاعبو الخضر يجرون أخر حصة تدريبية قبل سفرية الكاميرون

أجرى لاعبو الخضر آخر حصة تدريبية اليوم الجمعة بالمركز التقني بسيدي موسى بداية من الساعة الرابعة مساء.

كما قام الناخب الوطني جمال بلماضي ببرمجة حصة مشي على 12:30 سا، قبل صلاة الجمعة.

إلى جانب ذلك، سيخضع مدرب الكتيبة الوطنية والطاقم الطبي اللاعبين لحصة علاجية بداية من 21:00 سا ليلا إلى غاية 23:00 سا.

في حين ستكون السفرية إلى الكاميرون يوم غد لمواجهة منتخب أوغندا بملعب “جابوما” ضمن تصفيات كأس افريقيا المقبلة بكوت ديفوار.

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