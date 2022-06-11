بالصور.. لاعبو الخضر يجرون أخر حصة تدريبية بقطر قبل موعد ايران

أجرى لاعبو الخضر اخر حصة تدريبية اليوم السبت في التربص الذي يقيمه الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه بقطر استعدادا للمباراة الودية التحضيرية أمام ايران في قطر.

وجرت الحصة التدريبية وسط أجواء وظروف معنوية مرتفعة حسب الصفحة الرسمية التي نشرت اليوم صور للاعبين.

كما يستعد المدافع رامي بن سبعيني ورفقائه للموعد الهام أمام ايران. بمعنويات مرتفعة جدا بعد الفوز بمباراة أوغندا و تنزانيا في تصفيات كأس امم افريقيا التي ستدجري فعالياتها بكوت ديفوار.